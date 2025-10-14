The Swiss voice in the world since 1935
Una unidad militar insurrecta anuncia la toma del poder en Madagascar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Antananarivo, 14 oct (EFE).- Una poderosa unidad militar insurrecta de Madagascar, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), anunció este martes la supresión de la Constitución y la toma del poder en este país insular del sudeste de África.

«Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder», declaró a los medios de comunicación un oficial del CAPSAT en el Palacio Ambotsirohitra, la sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo. EFE

