Una vaguada y el viento del noreste inciden este martes sobre el territorio dominicano

Santo Domingo, 23 dic (EFE).- Un ambiente muy agradable reinará este martes sobre la República Dominicana, producto del viento fresco del noreste, mientras que una vaguada asociada a un sistema frontal próximo a la porción oriental de Cuba mantendrá las condiciones para la ocurrencia de precipitaciones dispersas sobre una parte del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la mañana, de acuerdo con el informe, se esperan algunas lluvias en Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, entre otras cercanas.

La actividad de lluvias, con aisladas tronadas y ráfagas de viento, se extenderá hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, disminuyendo entrada la noche, excepto en poblados de las regiones norte, noreste y la cordillera central, donde continuarán algunos desarrollos nubosos con chubascos locales y dispersos.

Las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año (invierno) y al flujo de viento del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Con relación a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó navegar con precaución en la costa atlántica.EFE

