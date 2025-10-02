The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Universidad colombiana otorga doctorado honoris causa en industrias creativas a Nicky Jam

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 2 oct (EFE).- La Universidad de la Costa, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, otorgó este jueves un doctorado honoris causa en Industrias creativas y emprendimiento cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

«¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial», señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Universidad celebró la «historia de perseverancia y resiliencia» del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y dijo que es un «ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión».

«¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro», agregó la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma.

El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene «de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos, es un barrio muy difícil para criarse».

«Estar aquí para mí es un honor. He ganado grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que me están dando aquí esta tarde. La realidad de la situación es que mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio», añadió. EFE

jga/pc/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR