Uruguay felicita a Asfura y asegura que quiere profundizar la relación con Honduras

2 minutos

Montevideo, 25 dic (EFE).- El Gobierno de Uruguay felicitó este jueves a Nasry ‘Tito’ Asfura luego de que fuera electo como nuevo presidente de Honduras y expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para seguir profundizando las positivas relaciones bilaterales.

«Uruguay toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras que proclamó en el día de ayer a Nasry Asfura como presidente electo de la República de Honduras», indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y añade: «Dicha proclamación se produce tras un prolongado y polarizado escrutinio, que contó con el seguimiento y supervisión de reconocidas entidades internacionales y regionales como fueron las Misiones de Observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, las cuáles han respaldado los resultados declarados por el CNE».

Ante esta situación, Uruguay felicitó a Asfura y expresó su voluntad «de trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

‘Tito’ Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de «fraude» desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta «injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

‘Papi a la orden’, como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un «golpe de Estado electoral». EFE

scr/sbb