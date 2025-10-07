Vandalizado el Palacio Real de Ámsterdam con pintura roja y mensajes contra Israel

La Haya, 7 oct (EFE).- El Palacio Real de Ámsterdam, situado en la céntrica Plaza Dam, amaneció este martes cubierto con pintura roja y una frase contra Israel («Fuck Israel») pintada en su fachada, en una acción reivindicada por el grupo activista contra la ocupación de Palestina “Palestine Action NL” y que ha sido calificada por la alcaldesa Femke Halsema como “escandalosa e inaceptable”.

La policía recibió el aviso sobre esta acción esta madrugada y ha abierto una investigación, aunque por el momento no se han producido detenciones. Las imágenes muestran pintura arrojada sobre las escaleras, esparcida por las paredes y lanzada hacia el balcón principal del edificio.

Palestine Action NL asumió la autoría en redes sociales, en respuesta, aseguran, a la supuesta decisión de la alcaldesa de prohibir una conmemoración nacional por Palestina en la Plaza Dam, mientras sí ha autorizado un acto israelí en el mismo lugar. El grupo explicó que eligió el Palacio Real por ser “un símbolo de los siglos de colonialismo neerlandés” y usó pintura roja “para representar la sangre que el Estado neerlandés tiene en sus manos”.

Halsema calificó el acto, en declaraciones al diario local Het Parool, de “una bofetada en la cara” para quienes recuerdan el ataque cometido hace dos años por el grupo palestino Hamás en Israel, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. Israel respondió entonces con bombardeos masivos sobre la Franja de Gaza, que han continuado de forma ininterrumpida salvo por una breve tregua a principios de este año.

Según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, los ataques israelíes han provocado más de 67.000 muertos en el enclave palestino en los últimos dos años, entre ellos más de 19.000 niños, y han dejado unos 170.000 heridos. Israel también ha bloqueado durante meses la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, causando la muerte por inanición de más de 450 personas, incluidos 154 niños y bebés.

El Ayuntamiento de Ámsterdam aclaró que no existe una prohibición general de manifestaciones en la Plaza Dam contra la ofensiva israelí de Gaza, pero que ya había otra concentración registrada para la misma franja horaria y propuso como alternativa que la convocatoria se celebrara en otro lugar o en otro momento.

No es la primera vez que monumentos públicos de la capital neerlandesa son blanco de acciones similares.

En agosto, el Monumento Nacional de la Plaza Dam fue cubierto con la frase “Never again is now” (nunca más es ahora), escrita en letras rojas, y en mayo el Instituto Real de los Trópicos también fue manchado con pintura roja para representar la sangre derramada en Gaza. EFE

