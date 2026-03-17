Virus del dengue detectado en mosquitos al norte de los Alpes por primera vez
El laboratorio cantonal de la ciudad de Basilea ha detectado el virus del dengue por primera vez en un estudio realizado con mosquitos tigre capturados. Según el laboratorio, se trata de la primera identificación, al menos públicamente, de este virus en mosquitos al norte de los Alpes.
Los expertos encontraron este hallazgo en una muestra piloto de 2024, tomada de un grupo de mosquitos del género Aedes, que incluye al mosquito tigre asiático. Bajo las condiciones climáticas locales, se trata de un «suceso raro», ha afirmado el laboratorio cantonal.
El virus del dengue se ha propagado rápidamente en todo el mundo en los últimos años. El número de casos ha aumentado de forma notable y ya se han registrado los primeros casos de transmisión en Europa. Sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado ninguna transmisión de dengue en Suiza.
Según el laboratorio cantonal de Basilea, una infección por dengue sin antecedentes de viaje es posible, pero, al contrario que la transmisión de chikungunya registrada el año pasado en Alsacia, es mucho menos probable. El motivo es que la transmisión del virus del dengue requiere temperaturas significativamente más altas, explicó el laboratorio en un comunicado.
Por ello, la horquilla de tiempo en la que un mosquito puede adquirir el virus de una persona infectada y transmitirlo a otra está limitada a los meses de verano más cálidos.
La Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) también considera que el riesgo de transmisión de dengue en Suiza es limitado. Aunque existe un riesgo fundamental de transmisión en el país, este es «muy bajo y solo ocurre bajo ciertas condiciones», según el sitio web de la OFSP. «Por ejemplo, los mosquitos tendrían que adquirir el virus de un viajero infectado con dengue y luego transmitirlo a otra persona».
Adaptado del inglés con ayuda de IA/Carla Wolff.
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