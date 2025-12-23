The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para ataque

Caracas, 22 dic (EFE).- Venezuela advirtió este lunes a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano.

«Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen», dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.EFE

