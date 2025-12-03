Venezuela denuncia la «venta forzosa» de la petrolera Citgo en EEUU

Venezuela denunció el martes que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de su petrolera en ese país, Citgo, en un proceso de remate en beneficio de sus acreedores que aún necesita autorización del gobierno estadounidense.

La filial de la estatal venezolana PDVSA está bajo el control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington le entregara el control de la petrolera en 2019 tras desconocer al presidente Nicolás Maduro.

Citgo enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares, producto de expropiaciones del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro.

El juez de Delaware Leonard Stark ha autorizado su subasta en varias oportunidades. La última, el sábado, cuando se la adjudicó a una filial de Elliott Investment Management.

Las ventas, sin embargo, no han podido ser concretadas debido a la licencia de protección de la Oficina de Control de Activos (OFAC) que vence el próximo 20 de diciembre, tras varias renovaciones desde 2019.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, leyó este martes un comunicado en el que «rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de ‘venta forzosa’ de la empresa Citgo».

«Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta de Citgo», añadió Rodríguez, que responsabilizó a la oposición que encabeza la Nobel de la Paz, María Corina Machado, de la venta de la empresa.

Horacio Medina, presidente de la junta opositora que controla Citgo, dijo a la AFP que impugnará el fallo. «Vamos a apelar con todo», señaló.

El valor de Citgo se estima en unos 10.000 millones de dólares, según Medina.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, recomendó además al Ejecutivo retirar la nacionalidad a seis dirigentes opositores por el «robo» a Citgo.

Esta denuncia coincide con la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela, en medio de su despliegue militar en el Caribe para -según argumenta- combatir narcotráfico.

Maduro sostiene que el objetivo del operativo es su derrocamiento.

