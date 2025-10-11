Venezuela felicita a Kim Jong-un por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores

2 minutos

Caracas, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este sábado al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, a la vez que expresó su disposición a «continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y colaboración» bilaterales.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano dijo unirse «al júbilo del pueblo coreano, que celebra ocho décadas de firmeza revolucionaria, dignidad nacional y defensa inquebrantable de su soberanía, bajo los principios de independencia y justicia social que le han inspirado y le han permitido la construcción de un modelo político y social propio».

«Ambas naciones hemos tejido, a lo largo de los años, una relación de amistad sólida, respeto mutuo y cooperación solidaria, basada en ideales compartidos de independencia, paz y justicia», aseguró.

En ese sentido, la Administración de Nicolás Maduro reiteró «su voluntad de continuar fortaleciendo» la relación, en favor del bienestar de los «pueblos y la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar».

Caracas aseguró en el texto que una delegación venezolana estuvo presente en los actos de conmemoración en Corea del Norte.

Durante un evento multitudinario en Pionyang, Kim se comprometió a convertir a su país en «una tierra más próspera y hermosa, y en el mejor paraíso socialista del mundo, con el convencimiento», dijo, de que «la gente apoya» a su partido.

El líder norcoreano resaltó la «presión constante» y las «amenazas de agresión por parte de fuerzas externas» a las que hizo frente el partido desde su formación, según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Kim estuvo rodeado en el acto de la cúpula gubernamental y de dignatarios extranjeros, entre ellos el primer ministro chino, Li Qiang, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev.EFE

csm/eav