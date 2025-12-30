Venezuela vigila dos grandes complejos petroleros en medio de tensión con EE.UU.

Caracas, 30 dic (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció este martes que vigila dos de las principales instalaciones petroleras del país, el Complejo Petroquímico Ana María Campos y el Centro de Refinación Paraguaná,en un contexto de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental, Pedro González Ovalles, indicó que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) se mantiene desplegada para «garantizar la seguridad integral» del complejo y la refinería, según un video compartido este martes por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

El Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón (oeste), es «uno de los más grandes del mundo, responsable de transformar el crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados» en Venezuela, según el Ministerio de Hidrocarburos, mientras que el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), abarca plantas de fertilizantes, plásticos y otros derivados del petróleo.

El anuncio de este despliegue se produce al día siguiente de que el presidente estadounidense, Donald Trump, divulgó un ataque contra una «gran instalación» en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si esa acción ocurrió en territorio venezolano.

Según informó el New York Times, la CIA llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones.

Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue militar en el mar Caribe, justificado como parte de su combate al narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen para así imponer «Gobiernos títeres» que otorguen beneficios energéticos venezolanos a Washington.

Altos cargos venezolanos, como la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, han hecho varios llamamientos a los trabajadores de la industria petrolera para que estén alerta en un contexto en el que Venezuela «está acosada y amenazada» por sus recursos energéticos y naturales.

Rodríguez también instó recientemente a los trabajadores del sector a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de «sabotaje».

Este mes, Estados Unidos ha incautado dos buques que transportaban crudo venezolano y el presidente de este país, Donald Trump, anunció el bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro en las últimas semanas. EFE

