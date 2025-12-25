Vicepresidente de Bolivia apoya protestas contra Gobierno y dice que «tiranos van a caer»

3 minutos

La Paz, 25 dic (EFE).- El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien se declaró opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, expresó su respaldo a las movilizaciones como la promovida por la Central Obrera Boliviana (COB) contra la retirada de la subvención a los combustibles y aseguró que «los tiranos van a caer».

En un video difundido en TikTok, Lara pidió a los sectores movilizados «que no se rindan, que no bajen la moral y la guardia».

«Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando», sostuvo el también expolicía, que es muy activo en TikTok.

Lara acusó al Ejecutivo de haberse «puesto del lado de los ricos» y calificó de «decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza» la norma que retiró la subvención a los combustibles hace más de una semana.

«Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo», aseguró Lara, e insistió en que «los días de los tiranos están contados».

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral en octubre pasado.

Esta semana, en distintos videos en TikTok, el vicepresidente se declaró en «oposición constructiva» al Gobierno, tildó de «corrupto» a Paz y arremetió contra los ministros, llamándolos «pelotudos» por «causar una convulsión social» con el decreto de retirada de la subvención a los combustibles.

Además, Lara acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades estatales, aunque no presentó pruebas, ante lo cual, las cámaras de diputados y senadores le exigieron que se retracte y advirtieron con procesos penales.

Esta jornada, algunos afiliados a la COB volvieron a marchar en La Paz en contra del decreto, aunque en menor número que en días previos.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, pero la COB condiciona el diálogo a la anulación del decreto.

El decreto estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que rigió por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para personas mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno señaló que la retirada de la subvención garantiza la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares. EFE

gb/lar