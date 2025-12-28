Volcán Puracé de Colombia sigue inestable y emite columnas de ceniza de hasta 400 metros

2 minutos

Bogotá, 28 dic (EFE).- El volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, continúa inestable y en las últimas horas, registró dos emisiones de ceniza que alcanzaron los 400 metros sobre el cráter, informó este domingo el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán debido a un «incremento notorio» en su actividad.

«Mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad; es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores», explicó el organismo en un comunicado.

Sin embargo, esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. «Para regresar al estado de alerta amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen», añadió la institución.

Asimismo, se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera y niveles de temperatura similares a los de días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados a la salida de gases calientes desde el interior del volcán.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital del Cauca, y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977; no obstante, desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.EFE

ocm/vh