Von der Leyen dice que la libertad de expresión es la base de la democracia europea

Bruselas, 24 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, afirmó este miércoles que la libertad de expresión es la base de la democracia europea, tras la decisión de EE.UU. de sancionar a cinco ciudadanos europeos a los que acusa de «coaccionar» a las redes sociales.

«La libertad de expresión es la base de nuestra fuerte y vibrante democracia europea. Estamos orgullosos de ello. La protegeremos. Porque la CE es el guardián de nuestros valores», dijo la mandataria europea en una publicación en su cuenta de la red social X.

La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ha prohibido la entrada en el país a cinco ciudadanos europeos a los que acusa de «coaccionar» a las redes sociales para censurar voces estadounidenses, según anunció el martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

Entre los sancionados figura el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok.

También el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet, así como las directoras de la organización alemana Hate Aid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.

La CE subrayó en un comunicado que la libertad de expresión es «un derecho fundamental en Europa y un valor fundamental compartido con Estados Unidos» y recordó que la Unión Europea es un mercado abierto y basado en normas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales. EFE

