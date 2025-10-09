The Swiss voice in the world since 1935
Von der Leyen supera dos mociones de censura de la izquierda y ultraderecha parlamentarias

Estrasburgo, 9 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves dos nuevas mociones de censura ante el Parlamento Europeo, una de la izquierda y otra de la ultraderecha, que se quedaron muy lejos del apoyo de dos tercios de los votos emitidos que necesitaban para salir adelante

La moción presentada por los Patriotas por Europa logró 179 votos a favor, 378 en contra y 37 abstenciones, mientras que la de la Izquierda logró 133 a favor, 383 en contra y 78 abstenciones.

Ambas mociones criticaban la gestión por parte de la Comisión Europea del acuerdo con Estados Unidos para evitar la guerra arancelaria y el pacto comercial del bloque comunitario con el Mercosur, mientras que la moción de la Izquierda ponía el foco además en la inacción de la Unión Europea en Gaza. EFE

