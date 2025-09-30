Vuelos cancelados en Afganistán tras el corte total de internet y telecomunicaciones

2 minutos

Nueva Delhi, 30 sep (EFE).- Todos los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Kabul fueron cancelados este martes, dejando a Afganistán aislado por aire como consecuencia directa del apagón masivo de internet y telecomunicaciones, que se prolonga ya por más de 20 horas.

Funcionarios del aeropuerto confirmaron a la cadena afgana AMU TV que la suspensión de los vuelos, tanto nacionales como internacionales, se debió a la interrupción de las comunicaciones y que no recibieron ningún aviso previo por parte de las autoridades.

De acuerdo con el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, los vuelos programados para este martes de aerolíneas afganas como Ariana Afghan Airlines y Kam Air, se vieron cancelados, sumando al menos ocho operaciones afectadas entre salidas y llegadas.

Afganistán se enfrenta a un apagón total de internet y restricciones en las comunicaciones telefónicas, según monitores independientes, ampliando el aislamiento del país después de que las autoridades talibanas cortaran a mediados de mes la fibra óptica en zonas del país.

Esta drástica medida es el efecto más tangible hasta ahora del apagón que comenzó el lunes por la tarde y que, según observatorios como NetBlocks, mantiene la conectividad del país por debajo del 1%. El régimen talibán no ha ofrecido por el momento ninguna explicación sobre las causas o la posible duración del corte.

La desconexión total se produce semanas después de que los talibanes ensayaran esta táctica al prohibir el acceso a la fibra óptica en varias provincias del norte del país, bajo el argumento de prevenir «actividades inmorales».

De acuerdo con la cadena afgana ‘Amu TV’, los talibanes cerraron los servicios de internet por fibra óptica en todo Afganistán alrededor de las 17.00 hora local del lunes, y posteriormente se interrumpieron las conexiones móviles, que se espera sean degradadas a 2G.

Medios locales como ‘TOLO News’ informaron que agencias internacionales han perdido contacto con sus oficinas en Kabul, mientras que el internet móvil y la televisión por satélite también sufren graves interrupciones en gran parte del país.

Organizaciones desde el exilio como ‘Nai in Exile’ han condenado el apagón nacional como una «gran traición» que bloquea la educación, la información y las oportunidades de ingresos de 43 millones de ciudadanos. EFE

