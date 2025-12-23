Wall Street cierra en verde impulsado de nuevo por las tecnológicas

Nueva York, 23 dic (EFE).- Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales subió un 0,16 %, en una sesión marcada por la subida de los valores tecnológicos y la noticia de que la economía estadounidense creció en el tercer trimestre más de lo esperado.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales se situó en los 48.442 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,46 %, hasta 6.909 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,57 %, hasta 23.561 enteros.

La economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, según la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno federal.

En términos interanuales, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Aún así, los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de enero.

En el plano corporativo, las acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) volvieron a liderar las ganancias, y destacaron las subidas de Nvidia (3 %) y Broadcom (2 %).

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subieron un 0,64 %, hasta 58,38 dólares el barril, mientras los operadores tienen la vista puesta en la tensión entre Venezuela y EE.UU. y la guerra en Ucrania. EFE

