Yeri Mua, la cantante de reguetón mexicano que empodera “sin querer”

4 minutos

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- A la cantante mexicana Yeri Mua le gusta romper normas, como expresar su sexualidad sin filtros, lo que la ha convertido en un modelo de empoderamiento femenino, algo que “no es intencional”, dijo en una entrevista con EFE tras recibir el reconocimiento como la artista musical número 1 global en TikTok.

«Es sin querer queriendo, porque yo soy una mujer muy libre(…) soy una mujer rebelde, soy una mujer que cuestiona, soy una mujer que impone y soy una mujer que siempre hace lo que quiere”, afirmó la exponente del reguetón ‘mexa’, una variante del género que tiene gran eco en la Generación Z.

Con más de 25 millones de seguidores en TikTok y seis años de carrera como influencer, Yeri Cruz Varela (2001, Veracruz) ha incursionado con fuerza en el reguetón mexicano con un estilo desinhibido, con canciones como ‘Chupón’, ‘Línea Del Perreo’, ‘Croketita’ y ‘Traka’, con letras y movimientos sugerentes que escandalizan a más de uno.

“Eso a muchas mujeres les empodera o lo admiran de mí y soy una persona que no dudo ni un segundo en alzar mi voz, porque estoy acostumbrada a que me digan que calladita me veo más bonita, yo prefiero verme fea entonces”, agregó la influencer.

Además, la artista afirmó que el reguetón puede ser una herramienta para expresar deseos o metas, especialmente en temas de sexualidad, algo que suele ser mal visto en las mujeres.

“Es empoderamiento porque los hombres sí tienen la libertad de hablar del sexo como se les antoje y de hablar de nuestro cuerpo como se les antoje”, comentó la influencer conocida como ‘Bratz Jarocha’ por su estética inspirada en esas muñecas y su origen veracruzano.

“Pero cuando una mujer hace lo mismo a la gente le asusta, y es ahí cuando yo busco romper con esa norma y que el resto de mujeres se sientan cómodas de expresar lo que se les antoja”, señaló.

En su último sencillo ‘Avión Privado’, lanzado este jueves, en colaboración con El Malilla, Yeri canta: “Ay, qué mojada me dejaste en tu cama, que mis fans no sepan nada, no te claves, somos panas”.

Al igual que en sus canciones, como influencer, Yeri ha defendido en varias publicaciones la importancia de la autonomía de las mujeres; sin embargo, dijo que no se considera feminista, ni parte de otro movimiento o religión.

“No puedo ser parte de ningún movimiento en este momento, porque soy muy complicada para seguir las reglas, yo prefiero ir como yo creo, y si Fulanita no me cae bien, pues ni modo”, comentó, en referencia a varias polémicas discusiones que ha protagonizado en redes, que le han valido críticas por su “boca peligrosa”, como ella le llama.

“Pero yo respeto el movimiento feminista y lo abrazo”, aseguró la influencer de 22 años.

En lo más alto del reguetón hecho en México

Por ahora, Yeri no solo forma parte, sino que está en la cima del reguetón mexa, subgénero que ha ganado proyección internacional en los últimos años, junto con artistas como Bellakath, El Bogueto, y Uzielito Mix, entre otros, que combinan el dembow del género con el sonidero mexicano y otros ritmos urbanos.

“Yo sé que en este movimiento, aunque no todos estemos unidos, todos estamos sumando”, aseguró, y añadió que confía que el reguetón mexicano “llegue a muchísimos más lugares del mundo”.

Por último, comentó que le gustaría explorar el ‘tex-mex’ con una canción “tipo Selena Quintanilla, algo así como una cumbia”, aunque aún no tiene un proyecto concreto.

La sensual artista, que inició como creadora de contenido de maquillaje y estilo de vida, también supera las 400 millones de reproducciones en Spotify, y acumula más de 11 millones de seguidores en Facebook, 12 millones en Instagram, y 800.000 suscripciones en YouTube.

Por segundo año consecutivo, Yeri Mua encabeza el Top Global de Artistas de TikTok en 2024, por encima de importantes figuras internacionales como la estadounidense Sabrina Carpenter, que se posicionó en el lugar 10. EFE

mjc/jrh

(foto) (video)