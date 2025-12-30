Yunus lamenta la muerte de la ex primera ministra de Bangladés Khaleda Zia

2 minutos

Nueva Delhi, 30 dic (EFE).- El jefe del Gobierno interino de Bangladés, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, expresó este martes su pesar por la muerte de la ex primera ministra Khaleda Zia, a quien calificó como una «gran protectora» de la nación y una víctima de la «venganza política» durante el mandato de su predecesora.

«Su papel en la lucha por establecer la democracia, una cultura política multipartidista y los derechos del pueblo en Bangladés será recordado para siempre. A través de su liderazgo intransigente, la nación fue liberada repetidamente de condiciones antidemocráticas e inspirada para recuperar la libertad», afirmó Yunus en un extenso comunicado.

La ex primera ministra y líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) falleció a sus 80 años este martes alrededor de las 6:00 a. m. hora local (00:00 GMT) mientras recibía tratamiento en el Hospital Evercare de Daca, confirmó su partido en Facebook.

Zia arrastraba desde hace años un delicado estado de salud, marcado por una cirrosis que la mantuvo a menudo entre hospitales y períodos de arresto domiciliario durante el Gobierno de Sheikh Hasina.

El jefe del Gobierno interino de Bangladés destacó a Zia como una política exitosa, que nunca perdió unas elecciones, y que durante lo que calificó como el régimen fascista de Sheikh Hasina se convirtió «en un símbolo de lucha y resistencia, inspirando al país con su postura firme a lo largo de un prolongado periodo de confrontación política».

Tres veces primera ministra de Bangladés, Zia fue una de las figuras políticas más influyentes del país y la principal rival de Hasina durante décadas.

La líder del BNP estuvo apartada de la vida pública a causa de su delicado estado de salud y por una treintena de casos judiciales, incluidos procesos por corrupción, por los que fue condenada en 2018. Esos cargos fueron suspendidos en 2020 y, más recientemente, un tribunal especial la absolvió en 37 causas, lo que abrió la puerta a su eventual regreso a la vida pública.

En agosto de 2024, Zia recuperó la libertad un día después de la caída del Ejecutivo de Hasina, derrocado en medio de masivas protestas que dejaron al menos 1.400 muertos, según la ONU, y desde entonces se encontraba bajo tratamiento médico. EFE

mtv/igr/rrt