Yuri se considera una “privilegiada” por cantar el último dueto con Paquita la del Barrio

2 minutos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La cantante mexicana Yuri se considera una “privilegiada” al haber sido la última artista con la que Paquita la del Barrio, quien murió el lunes, grabó su último dueto con la canción ‘Cheque en blanco’, que está en su nuevo disco ‘Yuri y sus Amigos del Regional Mexicano’.

“Muy privilegiada. Porque hace un año, o como año y tantos que grabamos, grabamos en diciembre, no de este año, sino del año antepasado (2023) y yo ya la vi malita”, dice a EFE la intérprete de ‘Amiga mía’.

Durante la grabación del tema, Yuri recuerda una conversación que tuvo con Francisca Viveros, nombre real de Paquita, que fue de “mujer a mujer”.

“Ella me soltó muchas cosas de su privacidad, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sintiendo, una de las cosas que no fue privado (…) me dijo: ‘Yuri, ya mis piernas no me responden, ya no me puedo parar, ya no soy la misma Paquita de antes’”, rememora.

Para Yuri, quien forjó una amistad con Paquita, ambas del estado de Veracruz, la muerte de la cantante es una gran pérdida, pues considera que “ese molde se rompió, ya no va a haber otra como ella”.

“Ella llevaba bien puesto su nombre de ‘soy veracruzana’, porque a ella le ‘valía gorro’ (no le importaba) todo. Ella decía lo que sentía de los hombres y ella cantó como le fue en la feria, y no todas las mujeres hacen eso (…) le valía gorro todo, y por eso era Paquita la del Barrio y seguirá siendo nuestra Paquita”, sentencia.

Por ello, para Yuri, saber que el suyo fue el último dueto que hizo Paquita en la música le produce “alegría”, especialmente porque sabe que había muchos artistas esperando cantar con la intérprete de ‘Rata de dos patas’.

“(Su mánager) me dijo: ‘Es que hay mucha gente que quiere grabar con ella y ella los manda a la fregada. Tú has hallado gracia en ella. Ella te admira y te quiere’. Yo así (asombrada) me quedé y dije: ‘Sí sé, valoro su tiempo y valoro esto, gracias’».

Sin mencionar nombres, asegura que Paquita despreció a un cantante de España, quien es considerado un gran artista, pero aún así rechazó cantar con él.

“(Paquita dijo) ‘no me gusta como canta’, así (era) la Paquita. Y tú dices: ‘No, pues qué privilegio (cantar con ella)”.

Finalmente, enfatiza el privilegio de haber incluido en el disco ‘Yuri y sus Amigos del Regional Mexicano’ a Paquita, quien este viernes recibirá un homenaje público en Ciudad de México, donde sus cenizas recorrerán las principales calles del centro.

“De verdad, que el de allá arriba (Dios) está conmigo, porque fue el privilegio», concluye. EFE

csr/ppc/gbf

(foto) (video)