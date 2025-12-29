The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin

Berlín, 29 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

«Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia de un dictador ruso, para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania», manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov. EFE

