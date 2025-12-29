Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

1 minuto

Berlín, 29 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana tras el último encuentro del líder del país invadido por Rusia con el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump.

«Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos», dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ‘Ukrinform’ este lunes, tras el encuentro de tres horas con Trump que mantuvo el presidente ucraniano el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida). EFE

smm/rz/jgb