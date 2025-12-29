Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

3 minutos

Berlín, 29 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana tras el último encuentro del líder del país invadido por Rusia con el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump.

«Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos», dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ‘Ukrinform’ este lunes, tras el encuentro de tres horas con Trump que mantuvo el presidente ucraniano el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Zelenski también indicó, sin embargo, que Moscú debe ser coherente en lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania.

«Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan», comentó Zelenski, quien dijo que le parecía «un poco extraño» que Putin dijera a Trump que «quiere acabar la guerra», pero, por otro lado, «comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra».

«Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles, da órdenes a sus generales sobre dónde ir, qué capturar, etcétera», agregó Zelenski.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de su cita del domingo con Trump, donde ambos proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron «cuestiones espinosas» pendientes.

El encuentro llegó después de una llamada entre Trump y Putin, y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.

Zelenski y Trump adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear «grupos de trabajo» compuestos por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania «en las próximas semanas».

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

«Mantuvimos una conversación significativa sobre todos los temas y valoramos mucho los avances que los equipos ucraniano y estadounidense han logrado en las últimas semanas», señaló Zelenski sobre su reunión con Trump en su cuenta de Telegram en la noche del domingo.

«Ucrania está lista para la paz», indicó Zelenski, tras apuntar que en Mar-a-Lago, entre otras cosas, se acordaron nuevas reuniones para esta semana entre responsables de sus equipos y la organización en Washington de una cita en enero en la que Trump recibirá a líderes europeos, incluidos representantes de Ucrania.

smm/rz/jgb