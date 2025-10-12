Zelenski es el principal obstáculo para la paz en Ucrania, según Lukashenko

Moscú, 12 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es el principal obstáculo para la paz en Ucrania, ya que en la actualidad ni Rusia, ni Estados Unidos, y ni siquiera Europa se oponen a las negociaciones para detener esta guerra, afirmó el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en declaraciones transmitidas hoy por la televisión pública rusa.

«Yo tendía a acusar a los líderes europeos de incapacidad de llegar a acuerdos, pero recibimos muchas informaciones en los últimos días que no se trata de EE.UU., que quiere avances al respecto, ni de Rusia, que está lista para negociar, ni de los líderes europeos, sino que el problema radica en Zelenski», dijo.

Lukashenko, que ya había llamado a su homólogo ucraniano a negociar urgentemente con Rusia si no quería perder el país, reiteró su advertencia.

«Hay que actuar urgentemente. Rusia avanza en el frente. Lo digo con responsabilidad, ya que observo todos los días esta situación. Y esto puede conducir a la desaparición de Ucrania como Estado», alertó.

Tras las advertencias hechas por el presidente bielorruso a fines de septiembre, Zelenski respondió que éste vive en su propio mundo, el que periódicamente es visitado por el mandatario ruso, Vladímir Putin, para «hablar cosas de viejos» por los rincones para hacer daño al resto del mundo.EFE

