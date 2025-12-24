Zelenski felicita a ucranianos cuarta Navidad en guerra y pide que se cumpla deseo de paz

Berlín, 24 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles a los ucranianos la cuarta Navidad que pasan en guerra desde el inicio de la invasión rusa y pidió que se cumpla el deseo de alcanzar pronto la paz.

«En Nochebuena, los rusos demostraron una vez más quiénes son realmente. Bombardeos masivos, cientos de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles ‘Kinzhal’, de todo», dijo en su mensaje respecto al ataque ruso de la última noche.

«Así es como actúan los que no tienen absolutamente nada en común con la religión cristiana ni con nada humano», denunció Zelenski.

Pero pese a todas las dificultades y a las pérdidas que ha traído la guerra, dijo, Rusia «no es capaz de ocupar ni de bombardear lo más importante: nuestro corazón ucraniano, nuestra fe de los unos en los otros, nuestra unidad».

El presidente ucraniano aludió en su discurso a todas las familias que están separadas de sus seres queridos, ya sea porque estos luchan en el frente, se hallan en cautiverio ruso, han muerto o han sido desplazados por la ocupación.

Zelenski aseguró que pese a los sufrimientos, mientras estas personas vivan en los corazones de sus seres queridos y persistan la fe y el deseo de seguir viviendo, el mal no tiene oportunidad de vencer.

«Los ucranianos han creído durante mucho tiempo que en la noche de Navidad los cielos se abren. Y que, si les cuentas tu sueño, se cumplirá con seguridad. Hoy todos tenemos un sueño. Y pedimos un deseo por todos», afirmó.

«Pedimos paz para Ucrania. Luchamos por ella. Y rezamos por ella. Y la merecemos. Para que cada familia ucraniana viva en armonía», enfatizó.

Zelenski concluyó pidiendo que llegue un día en el que los ucranianos puedan reunirse en familia en el primer año después de la guerra para disfrutar de unas Navidades en paz y felicitarse los unos a los otros por el nacimiento de Cristo. EFE

cph/psh