Zelenski insiste en la importancia de la experiencia ucraniana para proteger a Europa

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves en la importancia de la experiencia ucraniana en proteger su territorio de los drones rusos para garantizar la seguridad de Dinamarca y otros países europeos que se han visto amenazados por vehículos aéreos no tripulados rusos o de origen no confirmado.

“Lo más importante es que hoy Europa se enfrenta realmente a una amenaza de drones y Ucrania tiene la experiencia necesaria”, dijo Zelenski a su llegada a la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne hoy a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos en Copenhague.

El presidente ucraniano agregó que su país no se mantendrá al margen y ayudará a protegerse a Dinamarca, que ha tenido que cerrar en los últimos días temporalmente varios de sus aeropuertos debido a la aparición en su espacio aéreo de drones.

Aunque no ha atribuido el ataque a ningún actor en concreto, el Gobierno danés ha encuadrado estos incidentes en la “guerra híbrida” de Rusia contra el Viejo Continente.

Estos incidentes con drones, que también se han vivido en Noruega y la intrusión de vehículos no tripulados lanzados por Rusia en Polonia y Rumanía durante ataques a Ucrania, son algunos de los asuntos que tratará este jueves la CPE.

La UE ha lanzado la iniciativa de crear una arquitectura de defensa contra los vehículos aéreos no tripulados rusos que ha recibido el nombre de ‘muro antidrones’.

La experiencia ucraniana tendrá un papel protagonista en la puesta en marcha de este mecanismo de defensa, según la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. EFE

