Zelenski insta a Europa a movilizarse contra la escalada rusa

Las recientes incursiones de drones en Europa muestran que Rusia busca «la escalada», advirtió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al llamar a los europeos a movilizarse junto a Ucrania durante una cumbre en Copenhague el jueves.

La estrategia de Moscú es «simple: dividir a Europa», subrayó en esta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne a casi todos los países europeos, con excepción de Rusia y Bielorrusia.

«Debemos hacer exactamente lo contrario», insistió, destacando la presencia de militares ucranianos enviados a Copenhague para ayudar a Dinamarca tras el sobrevuelo de drones no identificados en su espacio aéreo.

«Esto es solo el comienzo, el primer paso hacia un muro antidrones eficaz para proteger a todo Europa», afirmó el dirigente ucraniano, cuyo país desarrolló una industria de drones única en el continente tras más de tres años de guerra.

Después de varias incursiones rusas en el cielo europeo, incluidos unos veinte drones en Polonia, Bruselas propuso a los 27 de la UE implementar un «muro» antidrones.

«Los drones que violen el espacio aéreo europeo pueden ser destruidos. Punto final», declaró el presidente francés Emmanuel Macron en Copenhague.

El primer ministro rumano, Nicosur Dan, cuyo país también ha visto drones rusos sobrevolando su territorio, advirtió el jueves que sus fuerzas derribarán al próximo que viole su espacio aéreo.

La idea de lanzar un «muro» antidrones recibió el apoyo de varios Estados miembros, aunque sin despertar entusiasmo en algunos otros, como Alemania.

El canciller alemán Friedrich Merz expresó sus «reservas», según un responsable europeo, cuestionando el costo de esta operación y la competencia de la Unión Europea para llevarla a cabo.

Los países del sur de Europa también temen quedar al margen de este proyecto, que concierne en primer lugar a los llamados países de la «línea de frente», geográficamente cercanos a Rusia.

El presidente ucraniano también llamó a los europeos a sancionar más eficazmente a Rusia, apuntando en particular a sus exportaciones de petróleo, que financian en parte su esfuerzo de guerra en Ucrania.

