Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea posible compromiso en el Donbás

1 minuto

Berlín, 24 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día de hoy. EFE

