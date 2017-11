Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sguardo nel futuro 21 novembre 2017 - 15:06 Oggi si tiene il primo Digital Day della Svizzera, un evento che intende far scoprire e sperimentare il mondo digitale. Oltre un centinaio le manifestazioni organizzate in tutto il paese. La Svizzera si confronta con il mondo digitale. Oltre 40 aziende, università e istituzioni di tutta la Svizzera partecipano al primo Digital Day nazionale, invitando la popolazione a scoprire e a sperimentare il mondo digitale. Patrocinato dalla presidente della Confederazione Doris Leuthard e dai consiglieri federali Johann Schneider-Ammann e Alain Berset, l’evento è organizzato dall'associazione digitalswitzerland, la quale vede nella digitalizzazione «un'opportunità e non una minaccia». Le principali stazioni ferroviarie elvetiche - quali Zurigo, Lugano, Coira e Ginevra - si trasformano per l'occasione in arene digitali e piattaforme per il dialogo tra cittadini, imprese e politica. A Zurigo, ad esempio, Pro Juventute accoglie tre classi di scolari che si affrontano in una battaglia ludica sulle loro conoscenze in materia di media.