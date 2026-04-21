“أمازون” تستثمر 5 مليارات دولار إضافية في “أنثروبيك”

تنوي “أمازون” إضافة خمسة مليارات دولار إلى رأس مال شركة “أنثروبيك” الناشئة للذكاء الاصطناعي التي تملك حصصا فيها، على أن تستثمر فيها على المدى البعيد 20 مليارا لأخرى، وفق بيان نشر الإثنين.

وكانت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية شاركت منذ 2023 في ثلاث جولات لتمويل “أنثروبيك” بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار.

وتعدّ “أمازون” الشريك الأأبرز لـ”أنثروبيك” في مجال القدرات الحسابية، وذلك بفضل مراكزها للبيانات.

وينصّ الاتفاق الذي أعلن الإثنين على أن “أنثروبيك” ستستأجر خوادم وأجهزة معالجة بقوّة قد تصل إلى 5 جيغاوات من المجموعة التي يقع مقرها في سياتل (ولاية واشنطن).

ويمثّل ذلك ملايين الرقائق لكنّ أيّا من الطرفين لم يكشف عن أرقام محدّدة.

وتقوم هذه الشراكة الجديدة مع “أمازون ويب سيرفيسيز” (AWS) الفرع المتخصّص بالحوسبة السحابية من “أمازون” على عشر سنوات و”أكثر من 100 مليار دولار”، بحسب البيان.

وتتنافس الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي على تقديم النماذج الأكثر تطوّرا التي تتطلّب قدرة هائلة غير معهودة على معالجة البيانات وتخزينها.

وتسعى إلى ضمان ما يكفي من مراكز البيانات في ظلّ الطلب الشديد بحيث لا تقوّض قدرتها على النموّ.

وانتقلت “أنثروبيك” من رقم أعمال كان بحدود المليار دولار في أواخر 2024 إلى أكثر من 30 مليار راهنا، ما يجعل منها الشركة الناشئة الأسرع نموّا على الإطلاق.

وفي شباط/فبراير، حشدت الشركة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرّا لها 30 مليار دولار من رأس المال، فباتت قيمتها في البورصة بحدود 380 مليار دولار. وتنوي “أنثروبيك” طرح أسهمها في البورصة في الأشهر المقبلة.

