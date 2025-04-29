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“أمازون” تطلق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت

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أطلقت شركة “أمازون” المملوكة لجيف بيزوس الإثنين أول الأقمار الاصطناعية من مجموعتها المخصصة لتوفير خدمة الإنترنت من الفضاء، على غرار شبكة “ستارلينك” المنافِسة التابعة لإيلون ماسك.

وأقلع الصاروخ الفضائي “أطلس 5” االتابع لمجموعة “يونايتد لونش ألاّينس” التي تضم شركتي “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” بعيد الساعة 19,00 (23,00 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا وعلى متنه 27 قمرا اصطناعيا.

وسبق لـ”يونايتد لونش ألاّينس” أن أطلقت نموذجين أوليّين من الأقمار الاصطناعية لحساب “أمازون” في خريف عام 2023.

وستشكّل هذه الأقمار الاصطناعية الـ27 التابعة لمشروع “كايبر” باكورة كوكبة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 3200 قمر اصطناعي في المدار المنخفض، بهدف توفير خدمة الإنترنت العالي السرعة إلى المناطق النائية في العالم، ومنها مناطق تشهد حروبا وكوارث.

وتهدف “أمازون” المملوكة للملياردير جيف بيزوس، إلى التنافس بشكل مباشر مع كوكبة “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك.

وباتت كوكبة برنامج “ستارلينك” الذي أُطلق قبل سنوات تضم راهنا أكثر من 6750 قمرا اصطناعيا في المدار، وفق موقعها على الإنترنت، كما أنها الشركة الرائدة عالميا في هذه السوق المزدهرة.

اي/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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