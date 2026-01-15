The Swiss voice in the world since 1935
“إريكسون” تلغي 1600 وظيفة في السويد ضمن خطة إعادة هيكلة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات الخميس أنها تعتزم إلغاء حوالى 1600 وظيفة في السويد ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى “تحسين كفاءتها التشغيلية”. 

وأوضحت الشركة في بيان أن “تقليص الوظائف المقترح يأتي ضمن مشروع عالمي لتحسين هيكل التكاليف مع الحفاظ على الاستثمارات الأساسية لريادة إريكسون التكنولوجية”. 

وأشارت المجموعة التي تضم أكثر من 90 ألف موظف حول العالم من بينهم حوالي 13 ألفا في السويد، إلى أنها بدأت مفاوضات مع النقابات العمالية. 

وتُعدّ الشركة واحدة من أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال توفير شبكات الهاتف المحمول، إلى جانب هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية. 

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت المجموعة عن زيادة ملحوظة في صافي أرباحها للربع الثالث، رغم انخفاض مبيعاتها. 

ومن المقرر أن تُعلن الشركة نتائجها للربع الرابع في 23 كانون الثاني/يناير.

وفي بورصة ستوكهولم، ارتفع سعر سهم “إريكسون” بنحو 1,5% في بداية التداول.

جلل/جك/رك

