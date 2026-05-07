“اير ايجيا” تبرم صفقة بـ19 مليار دولار لشراء 150 طائرة إيرباص

أبرمت شركة الطيران منخفضة التكلفة “اير ايجيا” صفقة بقيمة 19 مليار دولار لشراء 150 طائرة من طراز “إيرباص ايه 220-300” المصنّعة في كندا، على ما أعلنت الشركتان.

وأشارت “اير ايجيا” التي تتخذ مقرا لها في ماليزيا إلى أنها قد تضاعف طلبيتها مستقبلا لتلبية الطلب المتزايد.

تُمثل هذه الصفقة التي أُعلن عنها في مصنع شركة “إيرباص” في ميرابيل بكندا، أكبر طلبية في تاريخ كندا، وقد وصفها المؤسس المشارك لشركة “اير ايجيا” توني فرنانديز في بيان بأنها “الأداة الأمثل لمرحلة النمو التالية”.

وقال “تعكس هذه الطلبية التزامنا طويل الأمد وحجم طموحاتنا”.

وقالت أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في جنوب شرق آسيا إن الاتفاقية تتسم بـ”المرونة الاستراتيجية اللازمة لزيادة الالتزام بـ 300 طائرة من طراز ايه 220 لتلبية الطلب المستقبلي”.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم الطائرات التجارية في “إيرباص” لارس فاغنر إن طائرات “ايه 220” ستفتح “مسارات جديدة في مختلف أنحاء آسيا لم تكن ممكنة من قبل”.

وبمجرد تسليم الأسطول الجديد عام 2028، سيُتيح ذلك أيضا استخدام طائرات أكبر حجما للتركيز على الرحلات الطويلة إلى أميركا الشمالية وأستراليا وأوروبا.

وأضاف فاغنر أن “إير اجيا” تكون بهذه الطلبية “الزبون العالمي الأول” لطائرات “ايه 220″بتصميمها الجديد الذي يتسع لـ160 راكبا.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “سيتم تصنيع الطائرات الـ150 بواسطة عمال كنديين في مصانع كندية”.

وقال “إنّ ذلك يعني بالنسبة إلى آلاف المهندسين والكهربائيين ولحامي الصلب والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، عملا عالي الأجر”.

