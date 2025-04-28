“سوق السفر العربي 2025” ينطلق في دبي

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انطلق معرض “سوق السفر العربي 2025” الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 عارض و55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشكّل العارضون الدوليون 67 بالمئة من الشركات المشاركة، فيما تُشكل منطقة الشرق الأوسط 17 بالمئة من العارضين هذا العام، وفق بيان الوكالة.

وستركّز الدورة الثانية والثلاثون للمعرض على كيفية تمكين التواصل لقطاع سفر أكثر استدامة وشمولا وتكاملا عالميا.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس في تصريح نقلته “وام” إن “المعرض يشهد في 2025 نموا ملحوظا في أعداد الحضور ومشاركة العارضين”.

وأوضح البيان ذاته أن آسيا تبرز كأسرع منطقة نموا في معرض هذا العام الذي سيضم مجموعة متنوعة من الوجهات الآسيوية، بما في ذلك اليابان وماكاو وجزر المالديف وموريشيوس وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند، ما يُبرز التأثير المتزايد للمنطقة في قطاع السفر العالمي.

بور