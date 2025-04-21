“سينرز” يتصدر شباك التذاكر الأميركي في عطلة عيد الفصح

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تصدر فيلم “سينرز” Sinners الذي يتمحور على مصاصي الدماء شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققا عائدات قدرها 46,5 مليون دولار، بحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

وحصل الفيلم الذي أخرجه راين كوغلر على إشادات من النقاد “شبه مثالية” عند بدء عرضه، وفق مجلة “هوليوود ريبورتر”.

ويتولى مايكل ب. جوردان بطولة الفيلم مؤديا دور توأمين يعودان إلى أقصى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، ليجدا نفسيهما في مواجهة قوى شرّ. ويشارك في العمل أيضا هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو.

وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم آخر من إنتاج “وارنر براذرز” هو “ماينكرافت” Minecraft، النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الأكثر مبيعا في التاريخ، محققا 41,3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة له في دور السينما.

حقق “ماينكرافت” إيرادات بلغت 344,6 مليون دولار في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه، من إجمالي إيرادات عالمية بلغت 720,8 مليون دولار. وقد يصبح أول فيلم يحقق إيرادات تتجاوز مليار دولار هذا العام.

تراجع فيلم “ذي كينغ أوف كينغ” The King of Kings التحريكي الذي يتمحور على قصة المسيح، إلى المركز الثالث في ثاني أسبوع لعرضه مع إيرادات بـ17,3 مليون دولار.

ويشارك كينيث براناه وبيرس بروسنان وأوما ثورمان في هذا الفيلم من إنتاج “اينجل ستوديوز”، والذي كان طرحه قبل أسبوع من عطلة عيد الفصح خطوة استراتيجية.

وحلّ فيلم الإثارة “ذي اماتور” The Amateur، من إنتاج شركتي “ديزني” و”توينتيث سينتشري”، رابعا مع إيرادات بلغت 7,2 ملايين دولار. يؤدي رامي مالك في هذا الفيلم دور عميل سري في وكالة “سي آي ايه” يبحث عن قتلة زوجته التي قضت في هجوم.

وجاء فيلم الحرب “وورفير” Warfare في المركز الخامس محققا عائدات بـ4,9 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الجنود الأميركيين في العراق عام 2006 بعد الغزو الأميركي. وتولى إخراجه أليكس غارلاند الذي اخرج العام الماضي فيلم “سيفيل وور”.

وفي ما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- “دروب غايم” (3,4 ملايين دولار).

7- “كولورفل ستايدج! ذي موفي: ايه ميكو هو كانت وويت” (2,8 مليون دولار).

8- “برايد اند بريدجدس” (2,7 مليون دولار).

9- “ذي تشوزن” (1,7 مليون دولار).

10- “سنو وايت” (1,2 مليون دولار).

ببك/رك/غ ر