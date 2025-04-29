“طيران الإمارات” تتوقع تسلم أول طائرة “بوينغ 777X” في النصف الثاني من 2026 (الرئيس التنفيذي)

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توقعت شركة “طيران الإمارات” وصول أول طائرة من طلبيتها المتأخرة من طراز “بوينغ 777X” في النصف الثاني من العام 2026، وفقا لما صرّح الرئيس التنفيذي للمجموعة أمام صحافيين الثلاثاء.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحافيين خلال طاولة مستديرة في معرض “سوق السفر العربي” في دبي: “ما نعرفه اليوم هو أنه في أي مرحلة من النصف الثاني من العام 2026 (…) سنستقبل الطائرة الأولى”.

وفي العام 2024، حض الشيخ أحمد شركة بوينغ على “إصلاح” مشاكلها، محذرا شركة صناعة الطائرات المتعثرة من عدم رضاه عن تأخيرات تسليم طراز “777X”.

تواجه الشركة المصنعة الأميركية مشاكل عدة، بينها مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثتي تحطم طائرتي “737 ماكس” في خمسة أشهر، وحادثة أخرى فوق ألاسكا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت بوينغ قد أجّلت بالفعل تسليم أول طائرة 777X إلى العام 2026 بدلا من العام 2025.

ولدى “طيران الإمارات” أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأكبر مشغل لطائرات 777 ومقرها دبي، طلبات شراء لـ205 طائرات 777X بقيمة 52 مليار دولار، بما في ذلك صفقة شراء كبيرة لـ55 طائرة 777-9 و35 طائرة 777-8 أُعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت “طيران الإمارات” قد أعلنت أنها بصدد تحديث أسطولها لتعويض التأخيرات، وصرّح الشيخ أحمد بأن المجموعة ستقوم بتحديث “90% من إجمالي أسطولنا”.

وعندما سُئل عن الانخفاضات المحتملة في الحجوزات إلى الولايات المتحدة، نفى وجود أي تغييرات.

وقال “بصراحة، نحن نسير على ما يرام… لم أرَ أي تغيير في انخفاض عدد المسافرين إلى الولايات المتحدة… لا يوجد أي تغيير”.

بور