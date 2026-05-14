“فلاي دبي” تطلق أول خط مباشر في الإمارات بين دبي وبنغازي الليبية
أعلنت “فلاي دبي” الخميس إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران إماراتية تُسيّر رحلات مباشرة بين دبي وبنغازي، بحسب بيان للشركة.
وسيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا من المبنى 3 في مطار دبي الدولي إلى بنغازي، وبإضافة هذه الوجهة الجديدة، تتوسع شبكة “فلاي دبي” في شرق وشمال أفريقيا لتشمل 13 وجهة، وفق البيان ذاته.
وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث “عملنا مؤخرا على توسيع نطاق عملياتنا… ومن المتوقع أن تصل شبكتنا بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة. مكّنتنا قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في دولة الإمارات من مواصلة النمو والاستفادة من موقع دبي المحوري لاستكشاف أسواق جديدة وناشئة مثل ليبيا”.
وفي الأسابيع الماضية، استأنفت “فلاي دبي” حلاتها إلى معظم الوجهات في شبكتها، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إضافة إلى وجهات في أوروبا وروسيا.
