“كوكا كولا” تغيّر مصلقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين

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تعتزم “كوكا كولا” تغيير الملصقات على عبواتها بعد شكوى تقدّمت بها جمعيات تتّهم الشركة الأميركية بتضليل المستهلكين بشأن إعادة تدوير عبواتها البلاستيكية، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اتهمت جمعيات أوروبية الشركات الرئيسية المصنّعة للعبوات البلاستيكية بمزاعم تسويقية مضللة.

وذكرت على سبيل المثال العبوات التي يُكتَب عليها عبارة “قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%”، مؤكدة أن هذه الممارسة تعتمد إلى حد كبير على كفاءة المنشآت الخاصة بالفرز في كل بلد.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنّ “كوكا كولا” تعهّدت استبدال ملصقاتها بعبارة “هذه العبوة، باستثناء الملصق والغطاء، مصنوعة من بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 100%”.

وبعدما تواصلت وكالة فرانس برس مع “كوكا كولا”، أكدت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية هذا الإعلان موضحة أنه سيدخل حيز التنفيذ “خلال الأشهر المقبلة”.

ورحبّ المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين الذي تقدّم بالشكوى بقرار “كوكا كولا”، واصفا اياه بأنه “نبأ سار”.

وأضاف “نتوقع من السلطات التحقق مما إذا كانت كوكا كولا تنفّذ قرارها، واتخاذ إجراءات صارمة إذا لزم الأمر”.

كجك/رك/غ ر