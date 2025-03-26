“كوكا كولا” مسؤولة عن مئات آلاف الأطنان من نفايات البلاستيك في المحيطات (منظمة)

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بحلول عام 2030، ستكون شركة “كوكا كولا” مسؤولة عن أكثر من 600 ألف طن من النفايات البلاستيكية التي تُرمى في المحيطات والممرات المائية في مختلف أنحاء العالم كل عام، على ما أظهر تقرير نشرته منظمة “أوشيانا” غير الحكومية الأربعاء.

ويأتي إصدار التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التي يشكلها انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان، والتي يربطها العلماء بشكل متزايد بالإصابات السرطان والعقم وأمراض القلب.

وقال مدير حملة مكافحة التلوث في منظمة “أوشيانا” مات ليتلجون إن “كوكا كولا تشكل أكبر مُنتِج وبائع للمشروبات في العالم بلا منازع”، “لذا فإن دورها مهم حقا عندما نتحدث عن تأثير كل ذلك على المحيط”.

تُعد شركة “كوكاكولا” أكبر مسبب للتلوث بالبلاستيك في العالم، متقدمة على شركات “بيبسيكو” و”نستله” و”دانون”، بحسب دراسة نُشرت نتائجها سنة 2024 في مجلة “ساينس أدفانسز” Science Advances.

وبناء على بيانات نشرتها شركة “كوكا كولا” بشأن إنتاجها لمواد التغليف بين العامين 2018 و2023، بالإضافة إلى توقعات نمو المبيعات، تقدر “أوشيانا” أن استهلاك الشركة من البلاستيك من المتوقع أن يتجاوز 4,13 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

ثم طبّقت المنظمة غير الحكومية منهجا علميا قُدّم في مجلة “ساينس” في عام 2020 لتقييم نسبة هذا البلاستيك الذي يمكن أن ينتهي به المطاف في النظم البيئية المائية، أي 602 ألف طن في المجموع، أي ما يوازي تقريبا 220 مليار عبوة سعة 500 ملليتر، ما يكفي لملء جوف 18 مليون حوت.

ولتجنب هذا التلوث، فإن الحل الأفضل، وفقا لمنظمة أوشيانا، هو الاستعانة بمواد التغليف القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الزجاج الذي يمكن إعادة استخدامه حتى 50 مرة، أو استخدام نسخة أقوى وأكثر سمكا من البلاستيك المصنوع من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، والذي يمكن إعادة استخدامه 25 مرة.

ع ا/جك/ب ح