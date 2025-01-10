“لامبورغيني” تسجل رقما قياسيا جديدا للمبيعات عام 2024

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سجّلت “لامبورغيني” رقما قياسيا جديدا لمبيعاتها في سوق السيارات المضطرب عام 2024، على ما أعلنت الماركة الإيطالية التابعة لمجموعة “فولكس فاغن” الخميس.

وباعت “لامبورغيني” 10687 سيارة رياضية، محققة زيادة بنسبة 6% مقارنة برقمها القياسي السابق عام 2023.

ومع أسعار تبدأ من نحو 200 ألف يورو لسيارتها الرياضية “هوراكان” وسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “أوروس”، حققت مبيعاتها تقدما في سوقها الرئيسي (+6%)، وفي أوروبا والشرق الأوسط، وأيضا في أميركا (+7%) وآسيا (+3%)، على ما أفادت الماركة في بيان.

وقال رئيس “لامبورغيني” ستيفان وينكلمان إنّ “هذه النتائج تؤكد نجاح استراتيجيتنا عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع سجل طلبات تمت دراسته جيدا، مما عزز الرغبة في الماركة وقيمة منتجاتنا”.

كان 2024 عام التحول بالنسبة إلى “لامبورغيني”، مع مجموعة سيارات ستكون هجينة بالكامل.

وبات سجل طلبات أوّل سيارة هجينة استثنائية لها (مع محرك بنزين كبير في 12 وثلاثة محركات كهربائية) “ريفويلتو” ممتلئا حتى نهاية عام 2026.

وقريبا، لن تُباع سيارة “اوروس” الرياضية متعددة الاستخدامات التي تمثل غالبية المبيعات، سوى في نسخة هجينة بقوة 800 حصان.

وفي آب/أغسطس، عرضت “لامبورغيني” سيارتها تيميراريو (920 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 340 كم/ساعة)، وهي أيضا سيارة هجينة يُفترض أن تحل محل سيارتها الرياضية “هوراكان” في العام 2025.

وكان فينكلمان قال في نهاية كانون الأول/ديسمبر لصحيفة “لوفيغارو”: “لن يكون سوق السيارات الكهربائية قد نضج عام 2025، ولن يكون الأوان قد فات للحصول على سيارة كهربائية عام 2030. لقد أثبت نهجنا دائما أننا على حق”.

تسز/رك/ب ح