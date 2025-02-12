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“نادي ليوا” الإماراتي يعلن تأسيس فريق جديد لسباقات السيارات

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أعلن نادي ليوا الرياضي الإماراتي تشكيل فريق متخصص في سباقات السيارات، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “ضمن إستراتيجية النادي لتعزيز حضوره في رياضة السيارات ودعم المواهب الإماراتية في هذا المجال”.

وأكد النادي في بيان أن “تأسيس الفريق الجديد يهدف إلى تمثيل النادي في مختلف السباقات المحلية والإقليمية والدولية والمساهمة في تطوير تلك الرياضة على مستوى الدولة وتقديم أبطال يمثلون الإمارات في المحافل القارية والعالمية الكبرى”.

وقال عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن “الفريق سيضم نخبة من السائقين الإماراتيين والكفاءات الفنية التي ستعمل على تقديم أداء مميز يعكس طموحات النادي”.

هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية