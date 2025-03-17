“نوفوكايين” يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية رغم انطلاقته البطيئة

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تصدّر فيلم الحركة الكوميدي “نوفوكايين” من بطولة جاك كويد، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، وفق أرقام شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة الأحد، إلا أن مبيعاته على شباك التذاكر كانت بطيئة للغاية.

فقد حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات باراماونت إيرادات ناهزت 8,7 ملايين دولار من الجمعة إلى الأحد، وهي من أدنى العائدات التي يحصدها عمل يحتل صدارة شباك التذاكر، على الأقل منذ الركود الكبير في قطاع السينما بسبب الجائحة، وفق مجلة فراييتي.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم “ميكي 17″، وهو عمل من نوع الكوميديا السوداء للمخرج الحائز جائزة الأوسكار بونغ جون هو ومن بطولة روبرت باتينسون، محققا 7,51 ملايين دولار.

يلعب باتينسون دور ميكي الذي يتطوع في مهمات فضائية خطرة، وعندما يُقتل، يُعاد استنساخه مرارا وتكرارا لإرساله مجددا. ويشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته “وارنر براذرز”، ستيفن يون وتوني كوليت ومارك روفالو.

حقق “بلاك باغ”، وهو فيلم من نوع الإثارة والتجسس يحمل توقيع المخرج الحائز جائزة الأوسكار ستيفن سودربيرغ، ومن بطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، المركز الثالث في أول أسبوع له، بإيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار.

وحلّ فيلم “كابتن أميركا: برايف نيو وورلد”، من إنتاج مارفل وديزني في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار.

وحقق أحدث جزء من عالم مارفل السينمائي، من بطولة أنتوني ماكي وهاريسون فورد، إيرادات إجمالية بلغت 185,4 مليون دولار محليا و203 ملايين دولار عالميا.

واحتل “ذي داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تونز موفي”، وهو فيلم رسوم متحركة جديد يضم “بوركي بيغ” و”دافي داك” وشخصيات كرتونية مألوفة أخرى، المركز الخامس بإيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار.

وفي ما يلي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:

6- “ذي لاست سابر” (2,83 مليون دولار).

7- “بادينغتون إن بيرو” (2,8 مليون دولار).

8- “دوغ مان” (2,5 مليون دولار).

9- “ذي مانكي” (2,47 مليون دولار).

10-“لاست بريث” (2,3 مليون دولار).

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