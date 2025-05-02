آبل تقدّر بـ900 مليون دولار كلفة الرسوم الجمركية عليها في الربع الثاني

afp_tickers

1دقيقة

توقّعت شركة آبل الخميس أن تؤدّي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين إلى زيادة تكاليفها في الرُبع الثاني بمقدار 900 مليون دولار نظرا لأنّ القسم الأكبر من منتجاتها يصنّع في آسيا.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، إنّ “غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتّحدة” ستأتي من الهند، في إجراء سيسمح للشركة بتجنّب الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من الصين.

وتصنّع آبل في الصين جزءا كبيرا من سلعها.

ولم يوضح كوك ما إذا كان جزء من هذه الزيادة في الأكلاف سيتحمّله المستهلك الأميركي.

ونشرت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام وقد أتت أفضل من المتوقع، مدعومة بتعافي مبيعات هاتف آيفون.

وبلغ صافي ربح الشركة 24.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.

وعلى أساس السهم، وصلت قيمة السهم إلى 1.65 دولار، وهو أفضل قليلا من 1.62 دولار التي توقّعها المحلّلون، بحسب دراسة أجرتها شركة فاكتسيت.

تو/بم