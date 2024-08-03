آلاف المغاربة يتظاهرون دعما للفلسطينيين وتنديدا باغتيال هنية

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تظاهر آلاف المغاربة في وسط الرباط السبت دعما للشعب الفلسطيني وإدانة للتطبيع مع إسرائيل، رافعين صور زعيم حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل هذا الأسبوع في إيران، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

ودعت حماس إلى “يوم غضب” الجمعة في يوم دفن زعيمها الذي قتل الأربعاء في طهران في غارة حملت الحركة الفلسطينية وإيران مسؤوليتها لإسرائيل التي لم تعلق على الواقعة.

وسار آلاف المغاربة إلى مبنى البرلمان ملوحين بالأعلام الفلسطينية وصور هنية وتابوت من الورق المقوى يحمل صورته.

وهتف الحشد بشعارات التأييد لغزة ودعوا إلى إنهاء التطبيع مع إسرائيل، بحسب فريق وكالة فرانس برس في المكان الذي شهد أيضا حرق العلم الإسرائيلي.

وقالت حليمة الهلالي (64 عاما) لوكالة فرانس برس إن “إسماعيل هنية كان رمزاً وزعيما لفلسطين”، مضيفة أن الحرب في غزة “عار على الإنسانية التي لا تحرك ساكنا”.

وقال نبيل ناصري (42 عاما) الذي جاء من مدينة سلا المجاورة للرباط “الاحتجاج هو أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة إخواننا الفلسطينيين، وأعتقد أنه يجب على جميع المسلمين القيام بذلك”، مردفا “لا يمكن أن تكون لنا علاقات مع مجموعة من المجرمين، نأمل في إنهاء العلاقات” مع إسرائيل.

نظمت المسيرة بدعوة من مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين التي تضم فصائل يسارية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

منذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر الهجوم غير مسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل، نظمت عدة تظاهرات في المغرب للمطالبة بإلغاء التطبيع، في حين كان التعبير عن معارضة هذه العملية محدوداً في السابق.

ودعت المملكة رسميا إلى “الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة”، من دون مراجعة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وتعهدت حماس وطهران بالثأر لمقتل إسماعيل هنية الذي كان في إيران لحضور حفل أداء الرئيس الجديد مسعود بزكشيان اليمين الدستورية في مجلس الشورى، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع واسع في المنطقة في خضم الحرب في قطاع غزة.

كغو/ح س/ص ك