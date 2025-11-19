أبرز المطلوبين في كولومبيا يهدّد بتعطيل انتخابات 2026 الرئاسية

هدد إيفان مورديسكو، أبرز المطلوبين في كولومبيا، في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء، بتعطيل الانتخابات الرئاسية لعام 2026 في البلاد بسبب قرار الرئيس غوستافو بيترو قصف جماعته المسلحة.

وبضغط من الولايات المتحدة التي تطالب بمزيد من الإجراءات ضد تهريب المخدرات، كثّف بيترو استهدافه للجماعات المسلحة من خلال ضربات أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل في الأسبوع الماضي، بينهم قاصرون.

وصف إيفان مورديسكو، وهو زعيم فصيل متمرد منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المنحلة، الضربات بأنها “إعلان حرب” من جانب بيترو.

وحذّر في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محاطا بمسلحين يرتديان زيا عسكريا في غابة، من تداعيات الانتخابات المرتقبة خلال العام المقبل.

وقال “أردنا أن تُجرى العملية الانتخابية عام 2026 بأقل قدر ممكن من الصدمات، ولكن في ظل تقدّم الجماعات العدائية، لم يعد أمامنا خيار سوى اتخاذ موقف دفاعي عن الأراضي”.

وأقرّ الرئيس نفسه والسلطات بمقتل ما لا يقل عن 15 قاصرا في أربع ضربات منذ آب/أغسطس، مما أثار غضبا عارما في مختلف أنحاء البلاد.

وندّد مورديسكو بأفعال بيترو معتبرا أنّها “تظهر تواطؤا مع الأميركيين المتعطشين لدماء الأطفال الكولومبيين”.

