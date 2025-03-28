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أبوظبي تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 3.8% خلال 2024

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حققت العاصمة الإماراتية أبوظبي نموا بنسبة 3.8 في المئة في العام 2024، بحسب ما أفادت تقديرات مركز إحصاء أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

واوردت التقديرات الأولية “استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي”، وفق التقرير.

واشارت التقديرات إلى “نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1,2 تريليون درهم”.

وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد غير النفطي نموا قويا بنسبة 6.2 في المئة في 2024 مقارنة بعام 2023، “محققا أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي”، وفق التقرير.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية