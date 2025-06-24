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أجانب يتنفسون الصعداء لدى مغادرة إسرائيل بعد وقف إطلاق النار مع إيران

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من ألكسندر كورنويل

تل أبيب (رويترز) – أبدى رعايا أجانب ارتياحهم لمغادرة إسرائيل يوم الثلاثاء لكنهم عبروا في الوقت نفسه عن قلقهم على عائلاتهم وأصدقائهم الذين بقوا هناك في ظل حالة من عدم اليقين تخيم على إسرائيل بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع إيران.

واحتشدت مجموعتان كبيرتان من الكنديين والأستراليين بفندق في تل أبيب في إطار خطط إجلاء تنظمها سفارتا بلديهما. وسيستقل الكنديون حافلة باتجاه الأردن وسيغادر الأستراليون على متن رحلة إلى دبي.

قالت تامار بانون (32 عاما) التي تحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية وتعيش في مونتريال وكانت تزور عائلتها عندما اندلعت الحرب الجوية في 13 يونيو حزيران “أعرف الآن معنى الخوف الحقيقي. لا أعتقد أنني عرفت خوفا كهذا من قبل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن وقف لإطلاق النار في الساعات الأولى من يوم‭ ‬الثلاثاء لكن الوضع ظل متوترا مع اتهام إسرائيل لإيران بانتهاك وقف إطلاق النار وتهديدها بالرد. ونفت إيران ارتكاب أي انتهاك.

وقالت بانون إنها لا تزال قلقة على عائلتها وعلى إسرائيل ككل. وأضافت “أريدهم أن يعيشوا حياة هادئة دون الاضطرار للتفكير في الحرب والصواريخ والقذائف”.

بدأت إسرائيل الحرب بهدف معلن هو تدمير قدرات إيران النووية. وتسببت هجماتها في قتل المئات من المدنيين الإيرانيين بالإضافة إلى بعض كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين وإلحاق أضرار بمواقع تخصيب اليورانيوم.

ردت إيران بإطلاق الصواريخ مما أجبر السكان في إسرائيل على التجمع في غرف آمنة وملاجئ وغالبا ما كان يحدث ذلك عدة مرات في ليلة أو يوم واحد. وأسفرت الهجمات عن مقتل 28 شخصا وأضرار بمئات المباني.

وشاركت الولايات المتحدة في الحرب في مطلع الأسبوع وألقت قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل على منشآت نووية إيرانية محصنة تقع تحت الأرض.

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