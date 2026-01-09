أجزاء من أوروبا تشهد عاصفتين قويتين

afp_tickers

4دقائق

تواجه أجزاء من أوروبا الجمعة عاصفتين هما “غوريتّي” Goretti في المملكة المتحدة وفرنسا و”إيلّي” Elli في ألمانيا، تضاف إلى موجة برد تشهدها القارة أصلا، وتتخللها رياح عاتية، تسببت بانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وتعطّل حركة المرور ووسائل النقل العام.

ففي فرنسا، كان التيار الكهربائي مقطوعا عن نحو 380 ألف منزل عند السادسة من صباح الجمعة (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وفقا لشركة “إينيديس” المشغلة لشبكة الكهرباء.

كذلك اجتاحت رياح عاتية بلغت سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة جنوب غرب إنكلترا وويلز، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، واقتلاع الأشجار، وتعطيل حركة المرور.

وأُغلق مرفأ دييب (شمال غرب فرنسا) بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجم عن العاصفة، والتي تسببت أيضاً بفيضانات كبيرة في إيتريتا وفيكان، وفقا لما أفادت السلطات المحلية.

وفي منطقة إيل دو فرانس، تسبّبت العاصفة بسقوط أشجار، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات.

أما المملكة المتحدة التي تجتاحها منذ مساء الخميس العاصفة “غوريتّي” المصحوبة بتساقط الثلوج، فشهدت هبات رياح ذات حدة “استثنائية”، بحسب هيئة الأرصاد الجوية البريطانية.

وأفادت شبكة “بي بي سي” بأن التيار الكهربائي انقطع عن 65 ألف منزل.

كذلك نبهت هيئة الأرصاد إلى أن “الأمواج العاتية ستجعل بعض المناطق الساحلية شديدة الخطورة”.

وتوقفت حركة القطارات في جنوب غرب كورنوال مساء الخميس، ومن المتوقع أن تبقى كذلك يومين، وفقا لشركة السكك الحديد الوطنية.

وفي ألمانيا، عمدت مدن شمالية عدة، من بينها هامبورغ وبريمن، الى إقفال المدارس الجمعة بسبب العاصفة التي تترافق مع ثلوج ورياح قوية.

كذلك تغلق شركة “فولكسفاغن” لصناعة السيارات الجمعة مصنعها في إمدن (شمال غرب بريطانيا) الذي يضم ثمانية آلاف عامل، حسبما صرح الناطق باسمها كريستيان شيبولد.

ويُتوقع أن يتسع نطاق العاصفة لتشمل ألمانيا بأكملها، وخصوصا الشمال والشمال الشرقي، حيث يُتوقع تساقط ثلوج تصل سماكتها إلى 15 سنتيمترا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن رياحا عاتية ستصاحب هذه الأمطار.

وتوقعت انخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى عشر درجات تحت الصفر، وقد تصل إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وأفادت صحيفة “بيلد” بأن المستشفيات تعاني اكتظاظا شديدا نتيجة تدفق المصابين بسبب تشكّل الجليد على الطرق، فضلًا عن اضطرابات كبيرة في حركة وسائل النقل العام وشبكة الطرق حول هامبورغ.

وأعلنت شركة السكك الحديد الألمانية “دويتشه بان” الجمعة تعليق خدمات القطارات لمسافات طويلة في شمال ألمانيا، وخصوصا حول هانوفر، “حتى ظهر اليوم على الأقل” بسبب العاصفة “إيلّي”، مشيرة إلى أنها استنفرت أكثر من 14 ألف موظف لإزالة الثلوج والجليد من الأرصفة والسكك الحديد.

بور/ب ح/كام