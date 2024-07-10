أدنوك الإماراتية تمنح أربع شركات أجنبية 40% من مشروع للغاز الطبيعي المسال

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أعلنت شركة “أدنوك” النفطية الإماراتية الأربعاء عن اتفاق يمنح شركات “بريتيش بتروليوم” (بي بي) و”شل” البريطانيتين و”توتال إنرجي” الفرنسية و”ميتسوي أند كو” اليابانية، حصّة 40% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المُسال الجاري تطويره في أبوظبي.

وقالت الشركة الحكومية العملاقة في بيان إنه جرت في أبوظبي مراسم توقيع الاتفاق مع الشركات الأربع “لتصبح شريكة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال المنخفض الانبعاثات وسيحصل كلٌّ منها على حصة 10% في حين تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 60%”.

ورحّب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أدنوك” ووزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر بانضمام الشركات الأربع إلى المشروع “المخطط أن يكون واحداً من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم”.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الذي يجري تطويره في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي وسيبدأ تشغيله عام 2028، 9,6 ملايين طن متري سنويًا ما سيُساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنويًا.

في البيان نفسه الأربعاء، أفادت “أدنوك” عن إبرام اتفاقات منفصلة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين بينهم “شل” (مليون طن متري سنوياً) و”ميتسوي اند كو” (0,6 مليون طن متري سنوياً).

أم/