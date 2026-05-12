أدنوك تتوقع التشغيل الكامل لمجمّع الغاز الرئيسي في الإمارات خلال 2027 بعد تضرره من هجمات إيران

أعلنت شركة أدنوك للغاز، التي تدير مجمّع معالجة الغاز الرئيسي في الإمارات، الثلاثاء أن العمليات فيه لن تستأنف بالكامل إلا بحلول 2027، بعدما تعرّض لأضرار إثر الهجمات الإيرانية خلال الحرب.

وأشارت الشركة إلى حادثي استهداف مجمّع “حبشان” في 3 و8 نيسان/أبريل، مؤكدة أنها “تمكنت من استعادة حوالي 60% من الطاقة التشغيلية للمجمع… وتعمل حاليا على رفعها إلى 80% بحلول نهاية عام 2026، مع استهداف استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عام 2027”.

وكشفت “أدنوك للغاز” أنها حققت صافي أرباح بلغ 1,1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مسجلة انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول للعام السابق.

وتوقعت الشركة التابعة لمجموعة “أدنوك” للنفط المملوكة لحكومة أبوظبي، أن يؤثر استمرار إغلاق مضيق هرمز سلبا على صافي الأرباح خلال الربع الثاني بقيمة تتراوح بين 400 و600 مليون دولارا، مع افتراض عودة العمليات البحرية إلى طبيعتها قبل نهاية الربع الثاني.

وفي حال فتح مضيق هرمز الحيوي للطاقة، توقعت “أدنوك للغاز” أن يتراوح صافي أرباحها للعام 2026 بين 3,5 و4 مليارات دولار، مقارنة بـ5,2 مليارات العام الماضي.

ويشكّل الوضع في مياه الخليج ومضيق هرمز نقطة تجاذب رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميا. وتتحكّم إيران بهذا الممرّ الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره. وردّت واشنطن بمحاصرة موانئ إيران.

يُعد مجمّع “حبشان” في أبوظبي من أكبر منشآت معالجة الغاز في العالم، وفق أدنوك، وتديره شركة “أدنوك للغاز” التي تلبي 60% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.

واستهدفت الضربات الإيرانية المجمّع عدة مرات خلال الحرب.

في 8 نيسان/أبريل، تم تعليق الإنتاج في منشآت حبشان للغاز وأصيب ثلاثة أشخاص بعد اعتراض هجوم نتج عنه عدة حرائق.

وقبل ذلك في 3 نيسان/أبريل، قُتل شخص وأصيب أربعة إلى جانب وقوع أضرار “جسيمة”، كما تم تعليق العمليات في المجمع إثر سقوط شظايا اعتراض جوي أدت إلى نشوب حريقين.

وفي 19 آذار/مارس، أعلنت أبوظبي تعليق العمل في منشآت حبشان بسبب سقوط شظايا جراء اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وأطلقت إيران أكثر من 2800 مسيّرة وصاروخ على الإمارات منذ اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى هجماتها على إيران في 28 شباط/فبراير وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل، ما جعلها الدولة الأكثر استهدافا من طرف طهران، التي ردت على الضربات الإسرائيلية الأميركية عليها.

وتكبّدت الدولة الخليجية خسائر مادية واسعة، إذ أصابت الضربات بنى تحتية، شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية.

