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أردوغان: أمريكا تجري “حسابات خاطئة” في الشرق الأوسط

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري “حسابات خاطئة” فيما يتعلق بالشرق الأوسط، مضيفا أن الالتفات إلى “الأكاذيب الصهيونية” لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراعات.

ورفضت تركيا خطة ترامب لإخراج أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وقالت إن هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومة تل أبيب.

وقال أردوغان وفقا لنص تصريحات للصحفيين خلال رحلة العودة من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، “للأسف، الولايات المتحدة تجري حسابات خاطئة في منطقتنا. يجب علينا ألا ننخرط في نهج يتجاهل تاريخ المنطقة وقيمها وتراكماتها”.

وقال أردوغان إنه يتوقع وفاء ترامب بوعوده الانتخابية باتخاذ خطوات من أجل السلام بدلا من صنع صراعات جديدة.

وأضاف الرئيس التركي إنه لا يرى أي مؤشرات حقيقية لوقف إطلاق نار في غزة رغم اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأضاف أن العالم الإسلامي لم يتمكن بعد من اتخاذ خطوة جماعية في هذه القضية.

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